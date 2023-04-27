В Броварах и Белой Церкви горсоветы расторгли договоры об аренде земель с УПЦ МП

Броварской горсовет в четверг, 27 апреля, принял решение о прекращении договоров на постоянное пользование землей общины для церквей УПЦ МП. Также решение было принято и в Белой Церкви Киевской области.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель председателя Броварской райгосадминистрации Алексей Дорошенко. Московский патриархат продолжает терять свои позиции в Украине.

"Броварской городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. Речь идет о 4 земельных участках, на которых расположено 5 храмов", – рассказал Дорошенко.

Кроме того, Белой Церкви Киевской области городской совет принял соответствующее решение относительно двух земельных участков, арендуемых московским патриархатом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Депутаты Белоцерковского городского совета поддержали проект решения Дмитрия Киришуна о возвращении Преображенского собора и Никольской церкви в собственность общины и отмене договоров постоянного использования земельных участков УПЦ МП", – уточнил украинский офицер.

Добавим, что также в этот день Ирпенский горсовет обратился к президенту Украины и Верховной Раде по поводу запрета деятельности религиозных организаций (объединений)

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Они должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта, однако до сих пор там находятся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!