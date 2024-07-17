Украинский народ потерял верного защитника: на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Кубрак. Фото

На фронте в результате вражеской атаки погиб военный из Киевщины, стрелок-снайпер Анатолий Кубрак. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"С глубокой грустью и болью сообщаем о гибели защитника Украины, верного и преданного сына своего народа, человека высокой чести и достоинства – стрелка-снайпера механизированного отделения 45-летнего старшего солдата Анатолия Кубрака", – говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения Герой дважды добровольно приходил в ТЦК, однако ему отказывали из-за противопоказаний для службы. И только в третий раз его призвали в ряды ВСУ. С мая 2023 проходил службу в Черниговской и Сумской областях. Впоследствии вместе с подразделением было переведено на восточное направление в Донецкую область.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, он всегда пытался найти минутку, чтобы перезвонить родным, успокоить их. Никогда ни на что не жаловался.

"10 июля 2024 старший солдат Анатолий Кубрак погиб в результате штурмовых действий противника в Покровском районе Донецкой области. Украинский народ потерял верного защитника, который с оружием в руках защищал каждого из нас до последнего дыхания, семья же потеряла любящего, заботливого и родного сына, брата, мужа, отца… Эта потеря будет болезненной раной для них на всю жизнь", – добавили в горсовет.

Похоронят защитника Украины в селе Глубокое в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепр от полученных ранений скончался военный из Киевской области Максим Крепкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 июля.

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