Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Мороз. Фото

В Курской области РФ во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Виталий Мороз. Сердце украинского воина остановилось 28 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Боярского городского совета.

"Снова невосполнимая потеря в Боярской громаде. 28 ноября 2024 года в районе села Новоивановка Суджанского района Курской обл. РФ во время выполнения боевых задач, связанных с защитой Родины, погиб наводчик-оператор солдат Виталий Мороз", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 22 апреля 1973 года в Боярке, где окончил местную школу, а затем в профессионально-техническом училище овладел профессией столяра-паркетчика. Хотя и имел техническое образование, всегда был креативным и артистичным, а также любил играть на барабанах.

Прощание с воином состоится во вторник, 10 декабря 2024 года, в Боярке. Отпевание – в 12:00 в храме Святого Николая Чудотворца (ул. Соборности, 51). Похоронят Героя на Аллее Героев (кладбище в Боярке на улице Шевченко).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виталий Засуха. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 декабря.

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