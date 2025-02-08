Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Мирошниченко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, командир мотопехотного отделения Александр Мирошниченко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 31 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: младшим сержантом Александром Мирошниченко (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил командиром мотопехотного отделения мотопехотного батальона одной из воинских частей. Погиб 31 января при выполнении боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения личного состава вблизи н. п. Васюковка Бахмутского района Донецкой области.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Похоронят Александра Владимировича в селе Сорокотяги Маловильшанской громады. Склоняем головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Роман Чукаловский. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 февраля.

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