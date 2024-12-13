Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Глоба. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Александр Глоба. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 9 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский поселковый голова Вадим Токар.

"Снова мы прощаемся с Героем… 9 декабря 2024 года, на Харьковщине, в ходе выполнения боевого задания погиб житель Макарова солдат Александр Григорьевич Глоба", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 23 февраля 1989 года в Макарове. В декабре 2022 года стал на защиту Украины. Был водителем минометного отделения минометного взвода аэромобильного батальона. Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе родных. Похоронят Героя в субботу, 14 декабря, на кладбище в Людвиновке.

"Вечная память и земной поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виталий Колосок. Жизнь украинского воина оборвалась 4 декабря.

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