Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Сая. Фото

В больнице города Сумы, от полученного во время выполнения боевого задания ранения, скончался военный из Киевской области Александр Сай. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"На щите" возвращается домой защитник Макарова "Таксист"… В Сумской области погиб боец ГБР "Дика утка" 56-летний сержант Александр Сай", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 1 апреля 1968 года в Черниговской области. С 1995 жил в городе Славутич на Киевщине. 24 февраля 2022 года встретил в Макарове. Добровольно присоединился к группе быстрого реагирования "Дика утка". После освобождения Макарова вступил в ряды ВСУ.

Сержант Александр Сай сражался на запорожском направлении, под Покровском, а также на границе Сумской области. Он командовал отделением роты ударных беспилотных авиационных комплексов и всегда выполнял свои задачи с высоким уровнем профессионализма.

"3 октября во время выполнения очередного боевого задания Александр получил тяжелое ранение. Был доставлен в больницу в Сумах, но, к сожалению, в тот же день скончался. Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе маму Валентину, жену Галину, дочь Алину и сына Владислава", – добавил Токарь.

Церемония прощания с Героем состоится во вторник, 8 октября, в 12:00 в городе Славутич в храме в честь иконы Божией Матери "Неустанная Помочь".

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Гостомеля Киевской области Виталий Дмитренко. Сердце защитника Украины перестало биться 2 октября.

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