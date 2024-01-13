Служил водителем боевой машины: стало известно о смерти военного с Киевской области Александра Червяка. Фото

В понедельник, 15 января, в селе Требухов Киевской области будут прощаться с военным Александром Червяком. Защитник Украины служил водителем боевой машины в Днепропетровской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. Вечная слава и память Герою!

"Броварское общество в скорби. Житель села Требухов Александр Червяк, водитель боевой машины отделения противотанковых ракетных комплексов, скончался 10 января во время прохождения службы вблизи населенного пункта Гавриловка Синельниковского района Днепропетровской области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Андреевича", – написал Сапожко.

Прощание с защитником Украины начнется 15 января в 11:00 в селе Требухов по улице Максима Швидака, 26. В 11:30 состоится церемония прощания на центральной площади с. Требухов у памятника воинам партизанам. Отпевание в 12.00 в местной церкви. Погребение на Аллее славы.

Напомним, в боях за Украину погиб воин из Ивано-Франковской области Константин Савчук. Свой последний бой Герой принял 1 января 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевой задачи в Запорожском направлении 30 июля 2023 года погиб военный из Киевской области Сергей Дудченко. Дома его ждали мать, жена и дочь.

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