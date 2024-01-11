Ему навсегда будет 48: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Дудченко. Фото

Во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении 30 июля 2023 года погиб военный из Киевской области Сергей Дудченко. Дома его ждали мать, жена и дочь.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная слава и память Герою!

"Ужасное известие, ДНК-тест подтвердил потерю еще одного нашего защитника на фронте – Сергея Дудченко", – сообщил Маркушин.

Воин был родом из Чернигова, а в Ирпень переехал в 2012 году. После того как вместе с семьей побывал в российской оккупации весной 2022-го, сразу пошел в ТЦК, чтобы защищать Украину с оружием в руках.

В армии Сергей постоянно учился и совершенствовался, стал командиром отделения взвода наблюдения разведывательной роты. Друзья, родные и побратимы говорят о нем исключительно как о добром и отзывчивом человеке.

"30 июля 2023 года Сергей выполнял боевую задачу на Запорожском направлении, когда россияне попали противотанковой ракетой по его автомобилю. Ему навсегда останется 48 лет. Дома его ждали мать, жена и дочь. Сергея Дудченко похоронят на Аллее памяти защитников. О дне и времени я сообщу позже", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб воин из Ивано-Франковской области Константин Савчук. Свой последний бой Герой принял 1 января 2024 года.

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