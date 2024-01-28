Служил оператором БПЛА: на фронте погиб военный из Киевской области Егор Колодезев. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Егор Колодезев. Защитник Украины отдал самое дорогое – жизнь, 23 января вблизи Авдеевки.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная слава и память Герою!

"Война уносит лучших. Старший солдат Егор Колодезев, внешний пилот (оператор) отделения ударных беспилотных авиационных комплексов, погиб 23 января 2024 в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Авдеевка, Донецкой области. Искренние соболезнования семье и близким Егора Геннадиевича", – написал Сапожко.

Церемонія прощания с Героем состоится в понедельник, 29 января, в 11:00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22 А). Похоронят воина на Аллее Славы (улица Олега Оникиенко, 130).

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Евгений Белобловский. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 января вблизи пункта Землянки Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Броваров Киевской области Виктор Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 января в Донецкой области.

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