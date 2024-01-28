Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Виктор Василенко. Фото

На фронте во время сражения с врагом погиб военный из Броваров Киевской области Виктор Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 января в Донецкой области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная слава и память Герою!

"К сожалению, в очередной раз Небесное войско принимает нашего Защитника. Солдат Виктор Василенко, механик-водитель механизированной роты, верный военной присяге, погиб 14 января 2024 в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Выемка Бахмутского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Виктора Федоровича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины прошла в Броварах Киевской области, в воскресенье, 28 января.

Напомним, во время обороны Мариуполя Донецкой области 31 марта 2022 года погиб житель Киевской области, военный Дмитрий Мартыненко. Жизнь защитника оборвалась при выполнении боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Евгений Белобловский. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 января вблизи пункта Землянки Харьковской области.

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