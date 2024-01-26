Остался верен военной присяге: на фронте погиб пограничник из Киевщины Евгений Белобловский. Фото

На фронте, во время выполнения боевого задания, погиб военный с Киевщины Евгений Белобловский. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 января вблизи пункта Землянки Харьковской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная слава и память Герою!

"И снова черное известие в нашем обществе... Солдат Евгений Белобловский, инспектор пограничной службы-пулеметчик отделения инспекторов пограничной службы комендатуры быстрого реагирования. Погиб 23 января 2024, верный военной присяге, в бою за Украину ее свободу и независимость возле населенного пункта Землянки Чугуевского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Евгения Владимировича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 27 января, в 10.15 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 10:45 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, двадцать второй). Захоронение на Аллее Славы кладбища №3.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обороны Мариуполя Донецкой области 31 марта 2022 года погиб житель Киевской области, военный Дмитрий Мартыненко. Жизнь защитника оборвалась при выполнении боевого задания.

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