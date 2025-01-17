Россияне атаковали "Шахедами" Киевщину: вспыхнули пожары, ранен 12-летний ребенок

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 16 января, атаковали ударными беспилотниками, вероятно типа "Шахед" Киевскую область. Из-за падения обломков сбитых вражеских БПЛА в одном из населенных пунктов ранено 12-летнего мальчика.

Видео дня

Об этом сообщил и.о. главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник, говорится в Telegram-канале ОВА. У ребенка подозрение на контузию и рваная рана бедра.

Мальчику оказывается вся необходимая медицинская помощь, он находится в больнице.

Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 квадратных метров. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.

"Прошу всех жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, пока опасность не пройдет", – говорится в сообщении.

Около 22:45 в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В КОВА заявили, что в воздушном пространстве над регионом зафиксированы вражеские БПЛА. По российским дронам работали силы ПВО.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 января Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

Всего защитники неба минувшей ночью уничтожили над 11 регионами Украины 34 БПЛА. Еще почти два десятка БПЛА тоже не добились своих целей благодаря работе средств РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 января Россия совершила массированную атаку на Украину. Ночью оккупанты запускали по украинским городам БПЛА, а утром ударили ракетами разных типов. Атака была направлена на энергетический комплекс, ракеты пытались поразить энергообъекты во Львовской области.

– По словам президента Владимира Зеленского, 15 января на наше государство враг направил более 40 ракет разных типов, силы ПВО уничтожили по меньшей мере 30 из них. Для атаки враг привлек более 70 ударных дронов.

– Также враг 15 января обстрелял Краматорск в Донецкой области. Ранения получили восемь жителей города, в том числе пострадал 6-летний ребенок, а также подросток 16 лет.

– 12 января Россия ударила по Запорожью и Сумам. В обоих городах разрушений получили жилые дома и были ранены гражданские люди. В Сумах также поврежден детский центр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!