Работали силы ПВО: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 15 на 16 января Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил в.и.о начальника Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака вражеских дронов в Киевскую область. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Спасибо нашим воинам за надежную защиту. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – сообщил чиновник.

По его словам, оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Напомним, в ночь на 14 января защитники неба Украины отразили очередную российскую атаку, уничтожив 58 ударных дронов. Остальные тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время обломки и сбитые БПЛА нанесли ущерб в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 15 января Россия атаковала Украину дронами и ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили 47 вражеских беспилотников.

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