Россияне атаковали 'Шахедами' Киевщину: есть раненный, повреждены жилые дома. Фото

Российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 23 марта, атаковали Киевщину ударными беспилотниками. В Фастовском районе ранен 37-летний мужчина, повреждены частные дома.

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О последствиях вражеской атаки рассказал на своем канале Telegram начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

37-летний мужчина получил поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Его госпитализировали в местную больницу.

"В результате вражеской атаки в районе повреждены два частных дома. Ликвидирован пожар на территории торгового предприятия. Более подробная информация позже", – написал глава ОВА.

Около 23:30 в КОВА предупреждали, что в регионе зафиксировано движение вражеских БПЛА. В области работали силы противовоздушной обороны. Воздушные силы ВСУ также сообщали об угрозе применения ударных БПЛА в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 23 марта Россия массированно атаковала Киев дронами. В нескольких районах столицы горели многоэтажки. Погибли три человека, среди жертв – 5-летний ребенок и его отец. Еще по меньшей мере десять человек пострадали.

– В частности, в результате вражеских ударов пострадал офис OBOZ.UA. В здании редакции взрывной волной выбило окна и двери, серьезные повреждения получила студия.

– Вечером 21 марта российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома и есть 14 пострадавших, три человека погибли. Враг убил целую семью – отца, мать и ребенка.

– 20 марта россияне массированно обстреляли прифронтовые населенные пункты в Запорожской области. Под ударом неприятеля была гражданская инфраструктура. Пострадали шесть человек, среди них 4-летний ребенок.

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