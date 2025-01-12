'Работала ПВО, есть сбитые цели': появились подробности атаки вражеских дронов на Киевщине

В ночь на 12 января защитники неба отразили дроновую атаку РФ на Киевскую область, уничтожив вражеские цели. Зафиксировано только падение отломков БПЛА на открытых участках местности.

Видео дня

О последствиях вражеской атаки на регион сообщил врио главы областной военной администрации Николай Калашник. Он поблагодарил сил ПВО за отличную работу и надежную защиту.

По его словам, очередная атака российских ударных беспилотников продолжалась на Киевщине более восьми часов.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено", – подчеркнул чиновник.

Также отметил, что обломки сбитых дронов упали на открытых участках местности за пределами населенных пунктов области.

"Благодарю наших военных за отличную работу и надежную защиту. Оперативные службы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки", добавил Калашник.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью было уничтожено 60 из 94 ударных дронов РФ, остальные 34 – локационно потеряны без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января в Василькове на Киевщине российский дрон убил 22-летнюю Диану Мудрык: она стояла на остановке, когда рядом раздался взрыв во время отражения вражеской атаки. Девушка умерла наследующий день в больнице, у нее остались муж и двухлетняя дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!