"Пусть все видят мелочность": на Киевщине представители УПЦ МП вынесли из храма лежавшие на полу дорожки. Видео

В Белой Церкви в Киевской области представители УПЦ МП, покидая Спасо-Преображенский собор, забрали с собой лежащие на полу дорожки. Ранее стало известно, что оттуда вынесли часть икон.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель Православной церкви Украины, митрополит Евстратий (Зоря). Храм был передан ПЦУ по решению местных властей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Белоцерковские служители Моспатриархата скручивают и забирают с собой дорожки из Преображенского собора. В общем, по каноническому праву, то, что назначено в храм, в храме и остается. Но мы видим, как сторонники МП, когда уходят из храмов, иногда даже святой престол срывают, выносят иконы и все, что могут. Так и в Белой Церкви – даже дорожки им понадобились", – констатировал митрополит.

Зоря напомнил, что после того, как представители ПЦУ смогли попасть в собор, стало известно, что оттуда была вынесена часть икон.

"Видимо, и иконостас с престолом бы забрали, если бы им разрешили. Но, в отличие от дорожек, иконы являются святыней храма, и разрешать их выносить – было бы разрешением на святотатство (обкрадывание святыни). А дорожки наш настоятель отец Николай Гопайнич позволил унести. Пусть все видят мелочность МП", – резюмировал Зоря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области утром понедельника, 10 июля, местные жители пришли в Спасо-Преображенский собор, который по решению горсовета перешел в ПЦУ. Однако они столкнулись с сопротивлением со стороны сторонников УПЦ МП, один из которых поливал людей из огнетушителя.

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