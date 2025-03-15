'Просил не плакать о нем': в боях за Украину погиб воин с Киевщины Сергей Пагас. Фото

В Обухове Киевской области в пятницу, 14 марта, провели в последний путь защитника Украины, лейтенанта Сергея Пагаса. У мужественного воина осталась 16-летняя дочь.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Община провела в вечность своего земляка, преданного сына Украины Пагаса Сергея Викторовича, лейтенанта 71-й отдельной егерской десантно-штурмовой бригады", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 24 октября 1984 в Обухове. Сергей разбирался в технике, однако настоящим его увлечением стал футбол. Сергей, который в повседневной жизни был тихим, застенчивым и малоразговорчивым, на футбольном поле становился настоящим виртуозом. После окончания школы продолжил обучение в Киевском национальном университете технологий и дизайна, а дальше работал на разных предприятиях.

С началом полномасштабного вторжения Сергей пытался пойти воевать добровольцем, но сразу не удалось. Лишь в следующий раз, получив повестку, не колеблясь, пошел в ТЦК, утаив это от родных.

"Мама узнала о желании сына идти на фронт только после того, как он прошел военно-врачебную комиссию. Сергей больше всего в жизни любил маму Ольгу Ивановну, которую постоянно пытался уберечь от грустных мыслей и новостей, просил не плакать о нем. А еще любил безграничной родительской любовью свою Дарусю, так ласково называл дочь, 16-летнюю Дарью", – добавили в горсовете.

С июля по октябрь 2023 года прошел обучение в центре Львовской академии сухопутных войск, а затем был распределен до 71-й егерской десантно-штурмовой бригады. Поскольку Сергей имел за плечами обучение на военной кафедре и звание лейтенанта, он был назначен командиром разведывательной группы специального назначения – позывной "Фаза".

Герой воевал на Запорожском направлении – связь с воином прервалась 25 ноября 2023 возле населенного пункта Новопрокоповка Пологовского района Запорожской области во время боя с врагом. Долгое время он считался без вести пропавшим.

"Долгих и тревожных 16 месяцев – вот такой путь домой прошел Пагас Сергей Викторович. Почти 16 месяцев семья жила в неизвестности… почти 16 месяцев надежды, веры, ожидания и поиска. Но, к сожалению, чуда не произошло. Война уносит лучших. Низкий доземный поклон матери Ольге Ивановне, отцу Виктору Каземировичу, искренние соболезнования дочери Дарьи, бабушке Надежды Порфировне, брату Владимиру и его жене Алене, племяннице Лиде, дядям, тетям, двоюродным братьям и сестрам, всей многочисленной семье. А также близким, друзьям и собратьям", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало сражаться 12 марта 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!