Повреждены дома и пострадали: последствия ночной атаки дронами на Киевщине 2 июля

Ночью в воскресенье, 2 июля, страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе. В Киевской области все воздушные цели были уничтожены, однако обломками повредило частные дома, есть пострадавший.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Этой ночью после непродолжительного перерыва россияне снова атаковали область. Враг применил БПЛА, которые были сбиты нашими силами ПВО. Тревога продолжалась почти час. Фактов попаданий не зафиксировано. В результате падения обломков в двух районах Киевщины повреждены три частных дома. Владельцам поврежденных домов будет предоставлено. необходима помощь", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что, к сожалению, пострадал житель одного из домов, получивший ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

"В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки. Спасибо нашим военным за круглосуточную надежную защиту и сохраненные жизни украинцев!", – резюмировал Кравченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ночью 2 июля отразили воздушную атаку России дронами-камикадзе Shahed на Киев и область. Были сбиты все враждебные цели, предварительно, без разрушений и жертв.

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