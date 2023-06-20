Повреждены частные дома и нежилые постройки: последствия ночной атаки дронами в Киевской области

Страна-террорист РФ ночью 20 июня снова атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе. Силами ПВО были уничтожены все вражеские объекты на территории Киевщины, однако обломками районов повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов.

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Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Этой ночью российские террористы снова прибегли к массированной атаке. Враг атаковал Киевщину дронами в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась более 4 часов. По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов", – рассказал Кравченко.

Он добавил, что из-за падения обломков было зафиксировано горение травяной подстилки. К счастью, жертв и пострадавших нет. Людям, чьи дома пострадали в результате атаки, будет оказана необходимая помощь.

Стоит отметить, по словам военных, противовоздушная оборона сегодня работала в большинстве областей Украины, впрочем, основным направлением атаки иранских дронов была Киевщина. Здесь уничтожено более двух десятков Shahed.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы противовоздушной обороны Украине отразили очередную атаку России, которую и устроила ночью 20 июня. Во время воздушной тревоги, волнами охватившей все области, было сбито 32 из 35 ударных дронов типа Shahed.

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