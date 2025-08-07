Под Киевом развлечения на воде закончились трагедией. Подробности, фото и видео

В Вышгородском районе Киевской области во время купания в обводном канале утонул юноша. Еще двух мужчин удалось спасти.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о том, что в обводном канале вблизи села Лебедевка тонут три человека.

"На место происшествия немедленно выехали спасатели. По прибытию было установлено, что двое мужчин 1983 и 2006 годов рождения в тяжелом состоянии уже находятся на берегу. Судьба третьего — неизвестна. К поисковым работам были привлечены водолазы. В нескольких десятках метров от места происшествия они обнаружили тело юноши 2007 года рождения без признаков жизни", – добавили в пресс-службе.

По словам очевидцев, двое молодых парней прыгали в воду, пренебрегая элементарными правилами безопасности. Когда начали тонуть – на помощь бросился мужчина, который отдыхал неподалеку. Он пытался спасти ребят, однако и сам едва не погиб из-за сильного течения.

Трагедии на воде

В Дарницком районе Киева в озере Тягле утонул мужчина. Что достать тело погибшего на берег вызвали водолазов-спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве неподалеку пешеходного моста в реке Днепр заметили тело мужчины. Чтобы достать утопленника на берег, вызвали спасателей.

