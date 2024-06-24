Избил пенсионерку молотком и забрал у нее $2 тыс.: в Киеве задержан работник СТО. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, избил пенсионерку молотком и отобрал 2000 долларов США. Злоумышленник был знаком с пожилой женщиной и периодически навещал ее, помогая с незначительным ремонтом в квартире.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, к ним обратились медики, которые сообщили о пациентке со значительными травмами, полученными в результате разбойного нападения.

"Правоохранители выяснили, что 63-летняя киевлянка впустила давнего знакомого в дом, так как мужчина часто навещал ее и помогал с незначительным ремонтом в квартире. Однако во время последнего визита злоумышленник неожиданно схватил молоток и ударил им женщину несколько раз, заставив последнюю сказать, где она хранит деньги. Из квартиры потерпевшей нападавший ушел, прихватив 2000 долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Пенсионерку с многочисленными ушибами тела и переломом руки врачи срочно доставили в медицинское учреждение. Полицейские оперативно разыскали и задержали 41-летнего нападавшего – злоумышленник работает на местном СТО. На украденные средства он приобрел автомобиль, а остальные деньги положил на свой банковский счет.

По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник напал на девушку, вырвал у нее сумку с телефоном и деньгами, а затем скрылся.

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