Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Шикула. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Президентской бригады оперативного назначения "Буревой" из Киевской области Юрий Шикула. Сердце защитника Украины перестало биться 1 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Трагическая весть поступила в Требухов... Юрий Шикула, военнослужащий Президентской бригады оперативного назначения "Буревій", погиб 1 октября 2024 года при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Ровно Купянского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Юрия Вячеславовича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 5 октября, в 10:30 в селе Требухов, на улице Живописная, 2. В 11:30 - прощание на Аллее Героев в центре населенного пункта.

Похоронят Героя ориентировочно в 12.40 на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обороны "Азовстали" в апреле 2022 года погиб военный 43-летний Андрей Ягмурджи. Похоронят защитника Украины в Буче, где проживают его жена и дочь.

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