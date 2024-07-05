Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Виталий Михальский. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Виталий Михальский. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-украинской войне, – старшим солдатом Виталием Михальским, 1976 года рождения. Виталий Петрович служил водителем-электриком разведывательного отделения разведывательного взвода одной из воинской части. Защитник Украины погиб 14 мая в Бахмутском районе, будучи верным военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость", – говорится в сообщении.

Как сообщили местные СМИ, церемония прощания с защитником Украины и отпевание состоится в пятницу, 5 июля, в 11:00 в Спасо-Преображенском соборе. В 12:30 воина похоронят на Аллее Славы Сухоярского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Валерий Демин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!