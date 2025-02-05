Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Василий Коваленко. Фото

В районе города Купянск во время прикрытия переправы погиб военный из Киевской области Василий Коваленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"С глубокой грустью сообщаем о гибели солдата Коваленко Василия Николаевича, военнослужащего военной службы по контракту, отдавшему свою жизнь за независимость Украины", – сообщили в горсовете.

Герои погиб 1 февраля при выполнении боевого задания в районе города Купянск Харьковской области, защищая свою Родину и ее мирное население во время прикрытия переправы. Василий был мужественным воином, преданным своему делу и государству, не размышлявшему об опасности, когда речь шла о защите родной земли.

Все, кто знал защитника Украины, вспоминают его как замечательного, жизнерадостного человека с несокрушимой волей, честью и достоинством. Его служба в армии была примером преданности и самоотдачи.

"Он всегда стоял на передовой, готовый защищать не только своих побратимов, но и всех украинцев. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и собратьям. Пусть ваша боль найдет поддержку, а Господь даст силы выдержать эту большую потерю", – добавили в горсовете.

Церемония прощания с Героем состоится завтра 6 февраля 2025 на центральной площади города возле Обухов. Похоронят воина в селе Слободка.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, стрелок Виталий Сиволапенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 30 января.

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