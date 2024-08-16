Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Петр Цыбульский. Фото
На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области Петр Цыбульский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 июня.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!
"Боевая потеря на фронте. Прощаемся с нашим земляком – 46-летним Петром Цыбульским, проживавшим в Синяке, Бучанской общины", – говорится в сообщении.
Герой мобилизовался в апреле, а погиб в бою уже 28 июня в Донецкой области, защищая нашу Украину. Петр был мотивирован и поддерживал нравственный дух боевых побратимов.
"Таким он был и в гражданской жизни. Всегда готовы прийти на помощь и поддержать близких. Враг оставил без отца 3 дочерей… Искренние соболезнования семье павшего Героя… Тяжелая потеря для каждого из нас. В этой войне гибнут лучшие сыновья нашего государства", – добавил Федорук.
Церемония прощания с воином состоится в пятницу, 16 августа, в Синяке в 11:15 у родного дома по улице Октябрьской, 46. В 12:00 – возле церкви на кладбище.
Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Александр Бориков. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 августа.
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