Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Петр Цыбульский. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области Петр Цыбульский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 июня.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Боевая потеря на фронте. Прощаемся с нашим земляком – 46-летним Петром Цыбульским, проживавшим в Синяке, Бучанской общины", – говорится в сообщении.

Герой мобилизовался в апреле, а погиб в бою уже 28 июня в Донецкой области, защищая нашу Украину. Петр был мотивирован и поддерживал нравственный дух боевых побратимов.

"Таким он был и в гражданской жизни. Всегда готовы прийти на помощь и поддержать близких. Враг оставил без отца 3 дочерей… Искренние соболезнования семье павшего Героя… Тяжелая потеря для каждого из нас. В этой войне гибнут лучшие сыновья нашего государства", – добавил Федорук.

Церемония прощания с воином состоится в пятницу, 16 августа, в Синяке в 11:15 у родного дома по улице Октябрьской, 46. В 12:00 – возле церкви на кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Александр Бориков. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 августа.

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