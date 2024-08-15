Ему навсегда будет 34: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Бориков. Фото

В Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевской области Александр Бориков. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину в Харьковской области погиб 34-летний Александр Бориков", – говорится в сообщении.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины работал главным инженером на Дарницком химико-фармацевтическом заводе. Несмотря на возможность бронирования, Александр говорил коллегам, что как только придет повестка – прятаться не будет. И сдержал свое слово: в октябре 2023 года вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

"В июне 2024 года удалось приехать в отпуск, а сегодня вернулся домой навсегда… на щите. 11 августа 2024 года в результате артиллерийских обстрелов со стороны противника на Харьковщине жизнь нашего защитника оборвалась", – добавили в пресс-службе.

Похоронят Героя в Борисполе на Рогозовском кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Сергей Лановенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 августа.

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