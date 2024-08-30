Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Калушкин. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Максим Калушкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 августа.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!
"Броварская громада в трауре… Солдат Максим Калушкин, гранатометчик механизированной роты механизированного батальона, погиб 23 августа 2024 года в бою за свободу и независимость Украины во время выполнения боевого задания вблизи н.п. Угледар Волновахского района Донецкой области", – написал Сапожко.
Церемония прощания с защитником Украины и отпевания состоится в субботу, 31 августа, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).
Как сообщал OBOZ.UA, на Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.
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