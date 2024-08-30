Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Калушкин. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Максим Калушкин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 августа.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Броварская громада в трауре… Солдат Максим Калушкин, гранатометчик механизированной роты механизированного батальона, погиб 23 августа 2024 года в бою за свободу и независимость Украины во время выполнения боевого задания вблизи н.п. Угледар Волновахского района Донецкой области", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины и отпевания состоится в субботу, 31 августа, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.

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