Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Уткин. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Игорь Уткин. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 мая в Донецкой области.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Калиновского сельского совета Вадим Булкот. Вечная память и слава Герою!

"Снова Калиновская община в трауре, страшная весть прилетела из Донбасса: проклятая война забрала еще одного Героя, штаб-сержанта, старшего наводчика гранатометного взвода Уткина Игоря Леонидовича, 1976 года рождения, жителя села Скибин", – говорится в сообщении.

Жизнь воина трагически оборвалась 15 мая вблизи населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области. Он до последнего вздоха был отдан военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Игоря Леонидовича. Пусть Господь поможет перенести тяжелую боль утраты родного и близкого человека", – добавил Булкот.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Сватового Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Сергей Десна. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

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