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Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Уткин. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
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Жизнь защитника Украины оборвалась 15 мая

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Игорь Уткин. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 мая в Донецкой области.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Калиновского сельского совета Вадим Булкот. Вечная память и слава Герою!

"Снова Калиновская община в трауре, страшная весть прилетела из Донбасса: проклятая война забрала еще одного Героя, штаб-сержанта, старшего наводчика гранатометного взвода Уткина Игоря Леонидовича, 1976 года рождения, жителя села Скибин", – говорится в сообщении.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Уткин. Фото

Жизнь воина трагически оборвалась 15 мая вблизи населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области. Он до последнего вздоха был отдан военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Игоря Леонидовича. Пусть Господь поможет перенести тяжелую боль утраты родного и близкого человека", – добавил Булкот.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Сватового Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Сергей Десна. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

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