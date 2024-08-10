Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Потебенько. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Владимир Потебенько. Жизнь защитника Украины оборвалась на Покровском направлении.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский глава Вадим Токар. Вечная память и слава Герою!
"На щите" возвращается домой… На Покровском направлении наш земляк погиб 49-летний майор Владимир Потебенько", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 25 февраля 1975 года в Макарове. С началом полномасштабного вторжения в марте 2022 года стал на защиту нашей страны. Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе семью.
"Вечная память и земной поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина. Прощание с Героем состоится в понедельник, 12 августа, в 11.00 на Бучанском городском кладбище (Аллея Героев Украины)", – добавил Токар.
Как сообщал OBOZ.UA, в селе Любарцы Киевской области во вторник, 6 августа, состоялась церемония прощания с погибшим на фронте боевым медиком Александром Отришком. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июня 2023 во время выполнения боевого задания.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!