Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Потебенько. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Владимир Потебенько. Жизнь защитника Украины оборвалась на Покровском направлении.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский глава Вадим Токар. Вечная память и слава Герою!

"На щите" возвращается домой… На Покровском направлении наш земляк погиб 49-летний майор Владимир Потебенько", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 февраля 1975 года в Макарове. С началом полномасштабного вторжения в марте 2022 года стал на защиту нашей страны. Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе семью.

"Вечная память и земной поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина. Прощание с Героем состоится в понедельник, 12 августа, в 11.00 на Бучанском городском кладбище (Аллея Героев Украины)", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Любарцы Киевской области во вторник, 6 августа, состоялась церемония прощания с погибшим на фронте боевым медиком Александром Отришком. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июня 2023 во время выполнения боевого задания.

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