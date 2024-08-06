Ему навсегда будет 28: в Киевской области простятся с погибшим боевым медиком Александром Отришко. Фото

В селе Любарцы Киевской области во вторник, 6 августа, состоится церемония прощания с погибшим на фронте боевым медиком Александром Отришко. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июня 2023 года во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину в Луганской области погиб 28-летний Александр Отришко из села Любарцы. Церемония прощания с Героем и захоронения состоится 6 августа 2024 в 11:00 в родном селе Любарцы на центральном кладбище возле церкви", – говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года Герой добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Сначала проходил соответствующее обучение, а впоследствии был отправлен в воинскую часть старшим боевым медиком бригады. Александр отважно спасал жизнь и здоровье своих собратьев, каждый раз рискуя собственной.

"За два дня до дня рождения, 13 июня 2023 года, во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Родины, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии россии против Украины в Луганской области жизнь нашего защитника оборвалась", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевской области Александр Борисюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 августа.

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