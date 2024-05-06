Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Подейко. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Евгений Подейко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 марта.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!
"Судьба не выбирает дней, когда приходят трагические новости… Старший солдат Евгений Подейко, старший наводчик гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты, погиб 22 марта 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области. Искренние соболезнования семье и близким Евгения Александровича", – написал Сапожко.
Прощание с защитником Украины состоится в понедельник, 6 мая, в 11:00 на майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22а). Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко,130).
Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении, выполняя боевое задание, погиб 25-летний житель Киевщины Николай Ткачев. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 апреля.
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