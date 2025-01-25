Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Шутенко. Фото

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, гранатометчик Александр Шутенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 17 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником – солдатом Александром Шутенко (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил гранатометчиком штурмового батальона одной из воинских частей. Герой погиб 17 января при выполнении боевого задания возле населенного пункта Новоегоровка, Сватовского района, Луганской области.

"Наш воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял воинскую обязанность перед Украиной. Склоним головы в скорби. Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб житель Броваров Киевской области, военный Игорь Невмержицкий. Жизнь украинского воина оборвалась 11 декабря 2023 года.

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