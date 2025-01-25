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Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Шутенко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
1 минута
1,5 т.
Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Шутенко. Фото

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, гранатометчик Александр Шутенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 17 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником – солдатом Александром Шутенко (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил гранатометчиком штурмового батальона одной из воинских частей. Герой погиб 17 января при выполнении боевого задания возле населенного пункта Новоегоровка, Сватовского района, Луганской области.

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Шутенко. Фото

"Наш воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял воинскую обязанность перед Украиной. Склоним головы в скорби. Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб житель Броваров Киевской области, военный Игорь Невмержицкий. Жизнь украинского воина оборвалась 11 декабря 2023 года.

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