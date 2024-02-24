Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Шапаренко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Александр Шапаренко. Защитник отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и целостность Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"К сожалению, снова наш защитник возвращается домой на щите… В воскресенье, 25 февраля, в селе Нижиловичи Макаровской общины пройдут похороны Защитника Украины Александра Шапаренко, 1991 года рождения", – написал Токарь.

Траурный кортеж с защитником следует по маршруту: Городок (Житомирская обл.) – Белка (Житомирская обл.) – Комаровка (Макаровская община) – Нижиловичи (Макаровская община). Прощание с героем состоится в 12:00 на кладбище.

"Призываю общину достойно почтить память погибшего Героя и провести его в последний путь!" – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб военнослужащий Сергей Логойда из Закарпатской области. Его жизнь оборвалась в боях с врагом на Запорожском направлении фронта.

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