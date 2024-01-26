Защищал Мариуполь: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Мартыненко. Фото

Во время обороны Мариуполя Донецкой области 31 марта 2022 погиб житель Киевской области, военный Дмитрий Мартыненко. Жизнь героя оборвалась при выполнении боевого задания.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная слава и память Герою!

"Снова потеря... 27 января последний раз на малую родину на щите вернется защитник "Азовстали" Дмитрий Мартыненко. В 2017 году Дмитрий связал свою судьбу с полком "Азов", став на защиту территориальной целостности Украины. Старший солдат Дмитрий Владимирович проходил службу в должности старшего пулеметчика", – рассказал Токарь.

Погиб Герой 31 марта 2022 года в Мариуполе Донецкой области во время выполнения боевого задания. Тело военного было возвращено в Украину во время обмена в конце 2023 года.

В субботу, 27 января, в 8:45 траурный кортеж будет двигаться от села Калиновка до центральной площади в Макарове. В 11:00 – чин отпевания Героя состоится в церкви Архистратига Михаила села Плахтянка (улица Октябрьская).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Николай Козленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 21 января.

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