Ему навсегда будет 39: на фронте погиб стрелок-снайпер из Киевской области Евгений Сливка. Фото

В Донецкой области на поле боя погиб военный из Киевской области, стрелок-снайпер Евгений Сливка. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Горькое известие. В бою с оккупантами погиб наш защитник, 39-летний Евгений "Шаман" Сливка", – сообщил Маркушин.

В начале полномасштабного вторжения Евгений вместе с семьей пережили в Ирпене российскую оккупацию. Уже через несколько месяцев – 8 августа 2022 года – мужчина добровольно мобилизовался в армию.

Смелый и несокрушимый стрелок-снайпер за время службы был награжден медалью "За ранение". Но, несмотря ни на что, не отступил и продолжил защищать Украину на линии фронта. Евгений "Шаман" Сливка погиб 16 апреля на поле боя в районе населенного пункта Победа Покровского района Донецкой области.

"Любовь и преданность — основа его отношения к семейной жизни. Женя был верен и честен в своих чувствах, создавал крепкие отношения. Я всегда буду любить и помнить своего любимого мужа и героя Украины", – сказала жена Героя Инна.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Шерепа. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 апреля.

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