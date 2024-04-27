Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Шерепа. Фото

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Шерепа. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 апреля.

Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

"В родной дом на щите вернулся 35-летний Александр Шерепа из Борисполя", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в многодетной семье: шестеро братьев и три сестры. Когда пришло время встать на защиту Украины, Александр в сентябре 2023 без колебаний пришел в военкомат и присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

"После прохождения военной учебы в ноябре 2023 года вместе с побратимами Александр Шерепа отправился на земли Луганщины, где 17 апреля 2024 года во время выполнения боевой задачи жизнь нашего Героя оборвалась", – добавили в СМИ.

Церемония прощания с Героем состоится 29 апреля 2024 в 11:00 на Кнышевом мемориальном парковом комплексе. Похоронят воина на кладбище в микрорайоне Нестеровка (город Борисполь).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевщины Евгений Томчаковский. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 апреля в Донецкой области.

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