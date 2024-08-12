Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Плечистый. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Николай Плечистый. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 августа.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Калиновской громады Вадим Булкот. Вечная память и слава Герою!

"Снова Калиновская громада в трауре. Страшное известие прилетело с Донетчины: проклятая война забрала еще одного Героя, Плечистого Николая Анатольевича, 1981 года рождения, жителя поселка Калиновка", – говорится в сообщении.

Жизнь воина трагически оборвалась 10 августа 2024 года близ населенного пункта Константиновка Донецкой области. Он до последнего вздоха был верен военной присяге украинскому народу, мужественно исполнял воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Николая Анатольевича. Пусть Господь поможет перенести тяжелую боль утраты родного и близкого человека", – добавил Булкот.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

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