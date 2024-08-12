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Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Плечистый. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
1 минута
2,7 т.
Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 августа

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Николай Плечистый. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 августа.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Калиновской громады Вадим Булкот. Вечная память и слава Герою!

"Снова Калиновская громада в трауре. Страшное известие прилетело с Донетчины: проклятая война забрала еще одного Героя, Плечистого Николая Анатольевича, 1981 года рождения, жителя поселка Калиновка", – говорится в сообщении.

Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Плечистый. Фото

Жизнь воина трагически оборвалась 10 августа 2024 года близ населенного пункта Константиновка Донецкой области. Он до последнего вздоха был верен военной присяге украинскому народу, мужественно исполнял воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Николая Анатольевича. Пусть Господь поможет перенести тяжелую боль утраты родного и близкого человека", – добавил Булкот.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

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