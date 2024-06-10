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Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Чалик. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
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Жизнь защитника Украины оборвалась 20 апреля

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Николай Чалик. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская громада в скорби. Защищая родную землю от врага, на Донецком направлении погиб фастовчанин Николай Чалик", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 11 мая 1998 года в поселке Крупец Ривненской области, позже семья переехала на Фастовщину. После окончания школы Николай получил профессию сварщика в Фастовском центре профессионально-технического образования.

В первые дни полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ряды 208 батальона. Участвовал в обороне ряда населенных пунктов Донецкой области и Харьковщины. Впоследствии перевелся в 3 ОШБ. Погиб Герой 20 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в результате вражеских артиллерийских обстрелов в Донецкой области.

Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Чалик. Фото

"Николай Чалик был прекрасным и любящим сыном, отцом, братом, искренним другом и Человеком с большой буквы, который всегда придет на помощь и поддержит. Имел много побратимов, которые его ценили за его справедливость, порядочность, человечность и ум. Николай всегда отличался оптимизмом и чувством юмора. У него остались сын Егор, мать Наталья, отец Николай, отчим Геннадий, брат Роман и сестра Алина, также бабушки, тетя и племянники", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении во время боя с врагом погиб военный из Киевской области, командир стрелкового отделения стрелковой роты Андрей Леменчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 мая.

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