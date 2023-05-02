Не убийство: эксперты назвали причину смерти щенка в ветклинике в Белой Церкви Киевской области

Эксперты установили причину смерти щенка во время процедуры груминга в ветеринарной клинике в Белой Церкви в Киевской области. Согласно выводу, это произошло из-за болезни животного, которая привела к остановке дыхания.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского районного управления полиции Киевщины. Вины работников заведения в этом случае нет.

"Согласно выводу эксперта, смерть животного наступила из-за поражения легких в виде абсцедирующей бронхопневмонии и гиперемии и отека легких, что привело к остановке дыхания", – сообщили в полиции.

Напомним, в апреле в Белой Церкви Киевской области 21-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об убийстве ее животного.

"В полицию обратилась 21-летняя жительница Белой Церкви. Заявительница сообщила, что работники ветлечебницы убили ее щенка, которого она им доверила подстричь. Животное умерло в помещении салона", – рассказали тогда правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ветеринарной клинике Белой Церкви на Киевщине, где во время процедуры груминга умерла собачка, якобы уже были подобные случаи. Местный житель рассказал, что в этом заведении у его кота неожиданно остановилось сердце.

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