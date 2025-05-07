На Киевщине в результате атаки 'Шахеда' есть раненые: среди пострадавших – ребенок. Подробности и фото

Страна-террорист РФ в четверг, 7 мая, нанесла удар в Фастовском районе Киевской области с помощью дрона-камикадзе. В результате атаки БпЛА пострадали четыре человека, среди них - 16-летняя девочка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"К сожалению враг продолжает атаковать мирные города Киевщины. В результате вражеской атаки БпЛА в Фастовском районе ранены четыре жителя. Среди них несовершеннолетняя девочка, женщина и двое мужчин. Все они получили ранения днем, находясь возле магазина", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОГА уточнили, что мужчина 1993 года рождения получил множественные осколочные ранения, еще один мужчина, 1988 года рождения – осколочные ранения брюшной стенки и плеча.

Девушка 2009 года рождения - осколочные ранения шеи и головы. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщина 1978 года рождения получила острую реакцию на стресс и от госпитализации отказалась.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 мая страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву и области с помощью дронов-камикадзе и баллистики. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.

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