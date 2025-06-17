На Киевщине рыбак погиб от поражения электрическим током. Подробности трагедии и фото

В Вышгородском районе Киевской области во время рыбалки погиб мужчина. Он получил смертельное поражение током, когда удочка зацепилась за линию электропередач.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о гибели мужчины в селе Гута-Межигорская человек в результате несчастного случая.

"Предварительно установлено, что 35-летний житель города Вышгород вместе с товарищем находился на берегу водоема, где ловил рыбу с помощью удочки. Мужчина зашел в воду и во время заброса снасти зацепил частью рыболовного орудия провода линии электропередач", – рассказали в пресс-службе.

Вследствие поражения током, вызванного высоким напряжением, пострадавший скончался на месте происшествия до приезда бригады экстренной медицинской помощи. Врачи только констатировали смерть мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.

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