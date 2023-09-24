На Киевщине разразился скандал из-за патриотических рисунков: владелица салона красоты открестилась, но ей "отплатили". Видео

В Макарове Киевской области произошел конфликт между переселенкой и владелицей салона красоты. Якобы последняя оскорбляла женщину и ее мужа-военного за то, что их дети нарисовали мелом у ее салона флаг Украины.

Об этом сообщила ТСН. На другой день неизвестные оставили на витрине заведения надпись "Слава Украине" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам вынужденной переселенки из временно оккупированной части Запорожья, владелица местного салона красоты оскорбляла ее и ее мужа-военного. Якобы это произошло из-за того, что дети женщины нарисовали мелом у салона флаг Украины.

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Как рассказали журналисты, женщина сообщила, что пришла в заведение, а малыши остались на улице. Когда они рисовали на дороге мелом, приехала владелица салона и якобы сказала, что "то гадость и вообще якобы сказала убираться прочь".

Во время общения между женщиной и владелицей заведения при журналистах последняя отрицала какие-либо обидные высказывания о военных или семье переселенки. Жители Макарова преимущественно приняли сторону переселенки, владелица же салона утверждает: следила лишь за чистотой двора. На следующий день история получила продолжение – кто-то написал, уже краской, патриотические лозунги во дворе и на здании салона. Сообщается, что это произошло во время комендантского часа.

В полиции Киевщины сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

"Сегодня, 24 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на стенах одной из парикмахерских обнаружены надписи. Правоохранители установили, что накануне у владелицы возник конфликт с клиентом. Уже после соответствующей проверки дадут квалификацию события", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области мужчина выразил свои претензии владельцам магазина, на крыше которого висит украинский флаг. Неприятная ситуация произошла в селе Прибужье.

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