На Киевщине обезвредили боевую часть российского дрона 'Герань-2'. Фото

В Вышгороде Киевской области в воскресенье, 19 января, нашли дрон-камикадзе страны агрессора Shahed-136/131. Эксперты изъяли боевую часть беспилотного летательного аппарата и обезвредили ее.

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Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила на сайте ведомства пресс-служба Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Это произошло после очередной попытки россиян атаковать территорию Украины. Вражеский дрон был подписан как "Герань-2" – то есть он, скорее всего, собирался на территории РФ по иранской технологии.

Судя по опубликованному снимку, БПЛА упал на открытой местности, вдалеке от зданий.

Спасатели напомнили украинцам о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов:

– не приближайтесь к ним:

– не прикасайтесь и не пытайтесь перемещать;

– немедленно звоните по номеру 101.

Как писал OBOZ.UA, в воскресенье, 19 января, президент Владимир Зеленский сообщил, что наши Силы обороны за неделю сбили 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов противника.

В ночь на 19 января защитники украинского неба уничтожили над девятью областями 43 БПЛА. Еще полтора десятка были локационно потеряны.

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