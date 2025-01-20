На Киевщине обезвредили боевую часть российского дрона "Герань-2". Фото
В Вышгороде Киевской области в воскресенье, 19 января, нашли дрон-камикадзе страны агрессора Shahed-136/131. Эксперты изъяли боевую часть беспилотного летательного аппарата и обезвредили ее.
Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила на сайте ведомства пресс-служба Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Это произошло после очередной попытки россиян атаковать территорию Украины. Вражеский дрон был подписан как "Герань-2" – то есть он, скорее всего, собирался на территории РФ по иранской технологии.
Судя по опубликованному снимку, БПЛА упал на открытой местности, вдалеке от зданий.
Спасатели напомнили украинцам о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов:
– не приближайтесь к ним:
– не прикасайтесь и не пытайтесь перемещать;
– немедленно звоните по номеру 101.
Как писал OBOZ.UA, в воскресенье, 19 января, президент Владимир Зеленский сообщил, что наши Силы обороны за неделю сбили 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов противника.
В ночь на 19 января защитники украинского неба уничтожили над девятью областями 43 БПЛА. Еще полтора десятка были локационно потеряны.
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