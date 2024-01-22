На фронте погиб военный из Киевской области Александр Гаранов. Фото

На фронте во время выполнения задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Гаранов. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 января в Луганской области.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная слава и память Герою!

"Еще одно трагическое известие… Солдат Александр Гаранов, водитель-заправщик отделения подвоза материально-технического обеспечения батальона специального назначения, погиб 15 января 2024 близ населенного пункта Диброва Северодонецкого района Луганской области. Искренние соболезнования семье и близким Александра Андреевича", – написал Сапожко.

Отпевание и прощание с Героем состоится в понедельник, 22 января, в 11:00 в Броварах в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22-а).

Напомним, в результате болезни скончался наводчик пулеметного взвода стрелковой роты из Броваров Киевской области Игорь Даниленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте, выполняя боевое задание, погиб военный из Ирпеня Киевской области Дмитрий Хоменко. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в Украину, чтобы встать на защиту Родины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!