Мужественно исполнил воинскую обязанность: на фронте погиб военный с Киевщины Владислав Почивалин. Фото

На фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевской области Владислав Почивалин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-Украинской войне – солдатом, стрелком-помощником гранатометчика механизированного отделения одной из воинских частей Владиславом Почивалиным (1997 г. р.)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины погиб 9 августа во время выполнения боевого задания вблизи Торецкая Донецкой области, получив осколочные ранения несовместимые с жизнью в результате артиллерийского обстрела.

Герой был верен военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, отошел в вечность военный из Киевской области Василий Ярошенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 12 августа.

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