Киевский облсовет приостановил полномочия депутатов от ОПЗЖ. Фото

Киевский областной совет приостановил полномочия своих депутатов, избранных по избирательным спискам ОПЗЖ. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, 17 октября.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат облсовета Киевской области Роман Титикало. Решение касается восьми избранников.

"Киевский областной совет поддержал мой проект решения, поданный по инициативе фракции Европейская Солидарность Киевщины "О приостановлении полномочий депутатов политической партии "Оппозиционная платформа – при жизни". Им решено приостановить полномочия депутатов Киевского областного совета VIII созыва, которые выдвигались и были избраны по избирательным спискам политической партии "Оппозиционная платформа-За жизнь", – сообщил Титикало.

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Отмечается, что депутаты от ОПЗЖ не смогут голосовать на сессии Киевского областного совета, пока будет действовать военное положение в стране.

Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая "выбивала" деньги из жителей приграничного региона. Его лидером оказался действующий депутат Закарпатского областного совета и бывший руководитель ячейки запрещенной партии ОПЗЖ в области.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ получил подозрение в государственной измене. По данным СМИ, это Александр Пономарев, у которого ранее был найден паспорт России.

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