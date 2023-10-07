СБУ задержала депутата-кума Медведчука, занимавшегося рэкетом на Закарпатье: фото и видео

На Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая "выбивала" деньги из жителей приграничного региона. Его лидером оказался действующий депутат Закарпатского областного совета и бывший руководитель ячейки запрещенной партии ОПЗЖ в области.

Об этом в субботу, 7 октября, сообщили на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Как говорится в сообщении, задержанный депутат в преступной среде имеет статус криминального авторитета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Журналист Виталий Глагола в Telegram сообщил, что речь идет об Иване Чубирко. Он давний соратник и кум Виктора Медведчука, которого в Украине обвинили в государственной измене и передали России в обмен на пленных защитников Мариуполя. Кроме того, в марте 2022 года Чубирко планировал стать депутатом Верховной Рады вместо предателя Ильи Кивы, которого лишили депутатского мандата.

По данным украинских правоохранителей, задержанный организовал банду, которая пыталась держать в страхе жителей области и "выбивала" из них деньги, создавая конфликты или вымышленные "коммерческие" споры.

В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали потерпевшим насилием и "конфискацией" частного имущества.

СБУ установила, что депутат вместе со своей "правой рукой" – еще одним криминальным авторитетом, требовали с местного предпринимателя 135 тысяч долларов. Приспешник лидера банды угнал у потерпевшего машину и обещал вернуть в случае выплаты всей суммы вымышленного "долга".

Злоумышленники были задержаны во время передачи им первой части денег – 20 тысяч долларов.

Им готовится сообщение о подозрении по двум статьям УК: ч.4 ст.189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения); ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством).

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР и СБУ задержали на взятке прокурора Левобережной окружной прокуратуры города Днепр. Чиновник требовал у семьи обвиняемого в мошенничестве, подделке документов и их сбыте мужчины 10 тысяч долларов за изменение квалификации инкриминируемых ему статей на более "мягкие".