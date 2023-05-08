Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео

В поселке Гатное в Киевской области в подвале местного лицея создали современное укрытие. В частности, здесь есть душевые кабины, вентиляция с терморегулировкой воздуха и видеонаблюдение.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Гатненский сельский голова Александр Паламарчук. Общая площадь защитного объекта составляет более 700 квадратных метров (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Самое современное укрытие в Гатненском лицее. Данное помещение будет служить для двойного использования укрытием во время воздушной тревоги; спортивной школой после учебного процесса", – рассказал Паламарчук.

По его словам, помещение обеспечено всем необходимым:

профессиональная приточно-вытяжная вентиляция с терморегулировкой воздуха;

водоснабжение;

канализация;

система воздушной тревоги;

пожарная сигнализация;

мощный генератор;

3 современные интерактивные доски;

6 камер видеонаблюдения;

5 душевых кабин;

4 санузла;

3 раздевалки для детей и тренеров;

5 тренерских;

4 зала;

Wi-Fi;

"Есть 3 телевизора, чтобы родители имели возможность наблюдать за детьми во время тренировки в онлайн режиме. Кулеры для питьевой воды, карематы, раскладные кровати, лавки, мать, все, что нужно для укрытия детей и тренировочного процесса физическим воспитанием!", – резюмировал Паламарчук.

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