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Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео

Олег Тимченко
Киевщина
3 минуты
2,7 т.
Укрытие создали в местном лицее

В поселке Гатное в Киевской области в подвале местного лицея создали современное укрытие. В частности, здесь есть душевые кабины, вентиляция с терморегулировкой воздуха и видеонаблюдение.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Гатненский сельский голова Александр Паламарчук. Общая площадь защитного объекта составляет более 700 квадратных метров (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Самое современное укрытие в Гатненском лицее. Данное помещение будет служить для двойного использования укрытием во время воздушной тревоги; спортивной школой после учебного процесса", – рассказал Паламарчук.

Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео

По его словам, помещение обеспечено всем необходимым:

  • профессиональная приточно-вытяжная вентиляция с терморегулировкой воздуха;
  • водоснабжение;
  • канализация;
  • система воздушной тревоги;
  • пожарная сигнализация;
  • мощный генератор;
  • 3 современные интерактивные доски;
  • 6 камер видеонаблюдения;
  • 5 душевых кабин;
  • 4 санузла;
  • 3 раздевалки для детей и тренеров;
  • 5 тренерских;
  • 4 зала;
  • Wi-Fi;
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео

"Есть 3 телевизора, чтобы родители имели возможность наблюдать за детьми во время тренировки в онлайн режиме. Кулеры для питьевой воды, карематы, раскладные кровати, лавки, мать, все, что нужно для укрытия детей и тренировочного процесса физическим воспитанием!", – резюмировал Паламарчук.

Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео

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