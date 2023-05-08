Интерактивное оборудование, спортивные и танцевальные классы: на Киевщине укрытие на 700 кв.м. поразило свою современностью. Фото и видео
В поселке Гатное в Киевской области в подвале местного лицея создали современное укрытие. В частности, здесь есть душевые кабины, вентиляция с терморегулировкой воздуха и видеонаблюдение.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Гатненский сельский голова Александр Паламарчук. Общая площадь защитного объекта составляет более 700 квадратных метров (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Самое современное укрытие в Гатненском лицее. Данное помещение будет служить для двойного использования укрытием во время воздушной тревоги; спортивной школой после учебного процесса", – рассказал Паламарчук.
По его словам, помещение обеспечено всем необходимым:
- профессиональная приточно-вытяжная вентиляция с терморегулировкой воздуха;
- водоснабжение;
- канализация;
- система воздушной тревоги;
- пожарная сигнализация;
- мощный генератор;
- 3 современные интерактивные доски;
- 6 камер видеонаблюдения;
- 5 душевых кабин;
- 4 санузла;
- 3 раздевалки для детей и тренеров;
- 5 тренерских;
- 4 зала;
- Wi-Fi;
"Есть 3 телевизора, чтобы родители имели возможность наблюдать за детьми во время тренировки в онлайн режиме. Кулеры для питьевой воды, карематы, раскладные кровати, лавки, мать, все, что нужно для укрытия детей и тренировочного процесса физическим воспитанием!", – резюмировал Паламарчук.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти американские ранее системы никогда не работали с подобными целями.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!