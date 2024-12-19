Герои уходят в вечность: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Пильтяя. Фото

В Боярке Киевской области в четверг, 19 декабря, проведут в последний путь военного Дмитрия Пильтяя. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 декабря на Днепропетровщине.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Снова мучительная потеря для Боярской громады. 14 декабря 2024 года во время исполнения служебных обязанностей вблизи села Романовка Синельниковского района Днепропетровской области погиб внешний пилот (оператор) летательных аппаратов отделения беспилотных авиационных комплексов сержант Дмитрий Пильтяй", – рассказали в пресс-службе.

Защитник Украины родился 9 августа 1984 в городе Боярка. Здесь он окончил школу, а затем получил образование в Киевском строительном техникуме.

"Остались в скорби родные Дмитрия: жена и сын 8 лет. Прощание с нашим Героем Дмитрием Пильтяем состоится в четверг, 19 декабря 2024 года", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Одессы от полученных на фронте травм скончался военный с Киевщины Виталий Науменко. Сердце украинского воина остановилось 6 декабря.

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