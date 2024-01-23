Ему навсегда будет 45: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Мельник. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Сергей Мельник. Защитника Украины дома ждали мать, жена и сын.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная слава и память Герою!

"Уже второе известие о смерти нашего защитника в этот тяжелый понедельник – 5 дней назад не стало 45-летнего сына Ирпенского общества Сергея Мельника... Сергей родился и рос в селе Козинцы. Там окончил школу, создал семью. Был настоящим патриотом – с началом вооруженной российской агрессии против Украины, еще в 2014 году пошел защищать родную землю. Служил сержантом в 72 ОМБР, был участником АТО", – написал Маркушин.

Почти весь год своей жизни защитник Украины провел на фронте, защищая страну от оккупантов. Воина дома ждали мать, жена и сын.

Напомним, на фронте, выполняя боевое задание, погиб военный из Ирпеня Киевской области Дмитрий Хоменко. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в Украину, чтобы встать на защиту Родины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Гаранов. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 января в Луганской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!